Казахстан и Узбекистан обсудили развитие "Зеленого энергетического коридора"

АСТАНА/ Trend/ - В Министерстве энергетики Казахстана состоялась встреча главы ведомства Ерлана Аккенженова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане Бахтиёром Ибрагимовым.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе министерства.



Казахстан и Узбекистан обсудили статус проекта по созданию «Зеленого энергетического коридора» через Каспийское море совместно с Азербайджаном. Практическим шагом в его реализации стало учреждение 1 июля 2025 года совместного предприятия Yaşıl Dəhliz Birliyi.

На встрече также были обсуждены вопросы исполнения двусторонних дорожных карт, утвержденных по итогам визитов на высшем уровне, и реализация совместных проектов.

"В ходе диалога был отмечен высокий уровень сотрудничества в нефтегазовой сфере и стабильная работа газотранспортных систем. За семь месяцев 2025 года транзит казахстанского газа через территорию Узбекистана составил 921,7 млн м³", - говорится в сообщении министерства.



В рамках встречи была также отмечена роль Казахстана как ключевого транзитного партнера в поставках российского газа в Узбекистан, объемы которых планомерно растут с перспективой увеличения до 11 млрд м³ к 2026 году. Также была выражена готовность казахстанской стороны к обеспечению транзита и поставок нефти в Узбекистан.

Особое внимание на встрече было уделено проектам регионального масштаба в электроэнергетике. Стороны обсудили ход реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, где Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан выступают стратегическими партнерами. Переход проекта в активную фазу подтверждается привлечением Всемирного банка и выбором международного консультанта.



«Наше партнерство с Узбекистаном носит стратегический характер, а наши страны являются ключевыми звеньями единой энергетической архитектуры Центральной Азии. Проекты, подобные Камбаратинской ГЭС-1 или созданию «зеленого коридора», укрепляют национальные энергосистемы и формируют долгосрочную стабильность всего региона», - подчеркнул министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

Стороны договорились поддерживать активный диалог на уровне профильных ведомств для оперативного продвижения всех совместных инициатив.



Энергокабель, соединяющий Азербайджан и Центральную Азию через Каспийское море, станет частью масштабного проекта строительства энергомоста из Центральной Азии в Европу с использованием маршрута через Черное и Каспийское моря для передачи экологически чистой энергии.