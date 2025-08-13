bp назвала объем добычи на блоке АЧГ в первом полугодии 2025 года

БАКУ/Trend/- Среднесуточный объем добычи на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) в Азербайджане в первом полугодии 2025 года составил около 327 000 баррелей в сутки, сообщает Trend со ссылкой на bp.

Для сравнения, в аналогичном периоде 2024 года этот показатель составлял 336 000 баррелей в сутки.

Таким образом, добыча на АЧГ сократилась на 2,7% в годовом выражении.

"В первом полугодии 2025 года АЧГ продолжил безопасную и стабильную добычу. Общий объем производства составил в среднем около 327 000 б/с — это около 59 миллионов баррелей или 8 миллионов тонн. Платформы обеспечили следующие показатели: Чираг – 21 000 б/с, Центральный Азери – 86 000 б/с, Западный Азери – 75 000 б/с, Восточный Азери – 42 000 б/с, глубоководный Гюнешли – 54 000 б/с, Западный Чираг – 24 000 б/с, ACE – 25 000 б/с", – говорится в сообщении компании.

Отметим, что оператором блока АЧГ от имени сторон Контракта о разделе продукции выступает компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited.

Доли участия в проекте распределяются следующим образом: bp – 30,37%, SOCAR – 31,65%, MOL – 9,57%, INPEX – 9,31%, ExxonMobil – 6,79%, TPAO – 5,73%, ITOCHU – 3,65%, ONGC Videsh – 2,92%.