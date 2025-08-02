Назван объем транзакций в Азербайджане через национальные платежные системы в июне

БАКУ /Trend/ - В июне этого года объем транзакций в системе расчетов в реальном времени (RTGS) в Азербайджане превысил 57,9 миллиарда манатов, а их количество - 186,8 тысячи единиц.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана.

Согласно информации, по отношению к показателям того же месяца 2024 года объем проведенных операций увеличился на 5,1 миллиарда манатов или на 9,6 процента, а количество - на 21,5 тысячи единиц или на 13 процентов.

Так, в июне 2024 года объем операций, проведенных в стране через систему RTGS, превысил 52,8 миллиарда манатов, а их количество - 165,3 тысячи единиц.

Кроме того, в июне 2025 года объем операций, проведенных в Азербайджане через систему мгновенных платежей (СМП), составил 180,5 миллиона манатов, а количество - 393,5 тысячи единиц.

По сравнению с тем же месяцем 2024 года объем операций, проводимых через СМП, увеличился на 102,1 миллионов манатов или 2,3 раза, а количество - на 334,2 тысячи единиц или 6,6 процента.

Отметим, что в июне прошлого года объем операций, проводимых через СМП в стране, составил 78,4 миллиона манатов, а количество - 59,3 тысячи единиц.

В июне 2025 года объем операций через Клиринговую систему мелких платежей (LVPCSS) превысил 3,6 миллиарда манатов, а количество - 9,9 тысячи единиц.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года объем операций через LVPCSS, уменьшился на 271 миллион манатов или на 6,9 процента, а количество - примерно на 2,8 миллиона единиц или на 22,4 процента.