Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой - Указ

БАКУ /Trend/ - Министерству культуры поручены задачи, связанные с азербайджанским языком и литературой.

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ, сообщает Trend.

Согласно указу, в число задач министерства входит осуществление контроля за применением азербайджанского языка, соблюдением нормативных правовых актов об азербайджанском языке в соответствующей области, в том числе за соблюдением норм азербайджанского языка, и обеспечение развития азербайджанского языка, а также продвижение и пропаганда азербайджанской литературы за рубежом и зарубежной литературы в Азербайджанской Республике.

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