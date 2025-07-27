Обнародован объем кредитов для среднего бизнеса в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на конец июня 2025 года объем кредитов, выданных субъектам среднего бизнеса в Азербайджане, достиг 1,930 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк страны.

По сравнению с концом мая 2025 года этот показатель вырос на 11,4 млн манатов или 0,6%. На конец мая объем кредитов для среднего бизнеса составлял 1,919 млрд манатов.

Общий объем портфеля бизнес-кредитов азербайджанских банков на конец июня составил 15,144 млрд манатов.

По состоянию на 1 июля 2025 года в Азербайджане действовало 4 259 средних предприятий, что составляет 2,1% от общего числа коммерческих организаций. Большинство из них сосредоточено в сферах торговли и ремонта автотранспорта (35,5%), строительства (14,2%), обрабатывающей промышленности (11,1%) и профессиональной, научной и технической деятельности (5,1%).