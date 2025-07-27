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Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы (ВИДЕО)

Азербайджан Материалы 27 июля 2025 11:30 (UTC +04:00)
Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы (ВИДЕО)
Фото: Кадр из видео

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Благодаря высокому профессионализму пожарно-спасательных подразделений министерства удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время интенсивные и непрерывные мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются в сёлах Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.

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