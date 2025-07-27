Пожары в горной местности в Ходжалы, Ходжавенде и Шуше ликвидированы (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Пожары в горной местности в направлении сел Йеникенд Ходжавендского района, Бёюк Галадереси Шушинского района и Ашагы Емишджан Ходжалинского района ликвидированы.

Об этом Trend сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Благодаря высокому профессионализму пожарно-спасательных подразделений министерства удалось предотвратить распространение огня.

В настоящее время интенсивные и непрерывные мероприятия по борьбе с пожаром продолжаются в сёлах Талыш Агдеринского района и Тапгарагоюнлу Геранбойского района.