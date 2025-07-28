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США и ЕС заключили новое торговое соглашение

В мире Материалы 28 июля 2025 02:05 (UTC +04:00)
США и ЕС заключили новое торговое соглашение

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - США подписали новое торговое соглашение с Европейским союзом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в Шотландии, передаёт Trend.

Согласно заявлению Трампа, в рамках достигнутых договорённостей ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, а также инвестировать дополнительно 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

По его словам, соглашение позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин. Вместо этого США введут 15-процентную пошлину на товары из ЕС, включая автомобили. В свою очередь, Брюссель обязуется открыть свои рынки для американской продукции, установив нулевые пошлины на ряд товаров.

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