США и ЕС заключили новое торговое соглашение

БАКУ/ Trend/ - США подписали новое торговое соглашение с Европейским союзом.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая состоялась в Шотландии, передаёт Trend.

Согласно заявлению Трампа, в рамках достигнутых договорённостей ЕС согласился закупить у США энергоресурсы на сумму 750 миллиардов долларов, а также инвестировать дополнительно 600 миллиардов долларов в американскую экономику.

По его словам, соглашение позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин. Вместо этого США введут 15-процентную пошлину на товары из ЕС, включая автомобили. В свою очередь, Брюссель обязуется открыть свои рынки для американской продукции, установив нулевые пошлины на ряд товаров.