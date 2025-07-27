Обнародован объем ипотечных кредитов в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 июля 2025 года банками Азербайджана выдано ипотечных кредитов на сумму 57,1 млн манатов, что на 13,9 млн манатов или почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк.

За тот же период Фонд ипотечного и кредитного гарантирования (ФИКГФ) рефинансировал ипотечные кредиты на сумму 67,8 млн манатов, что на 7,5 млн манатов (12,4%) больше, чем в прошлом году.

Средний размер кредита на 1 июля составил 64 774 маната — рост на 2 165 манатов (3,5%) по сравнению с прошлым годом. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам за отчетный период осталась почти без изменений и составила 6,36% (в 2024 году — 6,34%).

Средний ежемесячный платеж по кредитам увеличился на 16,8 манатов (3,8%) — с 444,2 манатов в июле 2024 года до 461 маната в текущем году.