Обнародованы показатели банковского сектора Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на конец июня 2025 года в Азербайджане функционировали 22 банка, которые имели 496 филиалов, 86 отделений и 3355 банкоматов.

Об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана, передает Trend.

Численность сотрудников банковского сектора за месяц увеличилась на 0,4% (на 106 человек) и составила 26 071 человек.

Суммарные активы действующих банков достигли 56,734 млрд манатов, совокупные обязательства – 49,788 млрд манатов, а балансовый капитал – 6,946 млрд манатов. В июне совокупные активы банков выросли на 0,3%, обязательства — на 0,2%, балансовый капитал — на 1,3%.

Кредитный портфель банков увеличился на 0,3% или на 85,6 млн манатов и составил 28,472 млрд манатов. Из них:

53,2% (15,144 млрд манатов) — бизнес-кредиты,

31,3% (8,898 млрд манатов) — потребительские кредиты,

15,5% (4,430 млрд манатов) — ипотечные кредиты.

В структуре обязательств банков 75% занимают депозиты на сумму 37,353 млрд манатов. Из них:

59,7% (22,293 млрд манатов) — депозиты юридических лиц,

40,3% (15,061 млрд манатов) — депозиты физических лиц (без учёта ИП).

67% (10,096 млрд манатов) вкладов физических лиц размещены в национальной валюте, 33% (4,965 млрд манатов) — в иностранной. Срочные депозиты составляют 62,5% портфеля (9,408 млрд манатов) и за месяц выросли на 2,3% (на 209,6 млн манатов). Вклады до востребования выросли на 2,1% (на 116,9 млн манатов).

Количество уникальных срочных вкладчиков в июне увеличилось на 1,9% (на 3 112 человек), а с начала года — на 11,7% (на 17 654 человека).

Срочные вклады юридических лиц составили 17,048 млрд манатов, что соответствует 76,5% общего объёма депозитов юридических лиц.

За первое полугодие 2025 года банки Азербайджана получили чистую прибыль в размере 576,6 млн манатов и операционную прибыль в 881 млн манатов. Сумма уплаченного налога на прибыль составила 134,1 млн манатов.