Обнародован объем кредитных вложений в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 июля 2025 года общий объем кредитных вложений кредитных организаций (банков и небанковских учреждений) в Азербайджане составил 30,2 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Из этой суммы 26 млрд манатов пришлись на кредиты, выданные в национальной валюте. Из них 437,1 млн манатов составляют просроченные кредиты.

Кредиты, выданные в иностранной валюте, составили 4,2 млрд манатов, из которых 90,3 млн манатов являются просроченными.

В годовом выражении объём кредитов в национальной валюте увеличился на 3,6 млрд манатов или 16,3%, тогда как объём кредитов в иностранной валюте сократился на 417,3 млн манатов или 9%.

Из общего объема кредитов в национальной валюте 4,2 млрд. манатов составили краткосрочные кредиты, 21,7 млрд. манатов – долгосрочные кредиты, 663,1 млн. манатов – краткосрочные кредиты и 3,6 млрд. манатов – долгосрочные кредиты в иностранной валюте.