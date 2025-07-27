Вырос объем торгового оборота между Азербайджаном и США

БАКУ /Trend/ - Объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) в январе-июне этого года составил 593,7 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 157,2 миллиона долларов США или на 36 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В отчетном периоде объем торгового оборота с США составил 2,43 процента от общего торгового оборота Азербайджана, благодаря чему США заняли седьмое место среди стран с наибольшим объемом торговых операций с Азербайджаном.

В январе-июне текущего года был зафиксирован объем экспорта продукции из Азербайджана в Соединенные Штаты Америки (США) на сумму 38,1 миллиона долларов. Это на 126,4 миллиона долларов США или в 4,3 раза меньше, чем за тот же период 2024 года.

В то же время в январе-июне 2025 года из США в Азербайджан были выполнены импортные операции на сумму 555,6 миллиона долларов США, что в 2 раза больше, чем в прошлом году. По этому показателю США заняли 4-е место среди стран-импортеров продукции из Азербайджана.

Кроме того, в январе-июне 2025 года из Азербайджана в США было экспортировано ненефтяных продуктов на сумму 37,7 миллиона долларов США, что на 126,4 миллиона долларов США или в 4,3 раза меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

За отчетный период объем экспорта ненефтяных продуктов в США составил 2,15 процента от общего экспорта Азербайджана. Таким образом, указанная страна заняла 8-е место среди крупнейших импортеров ненефтяных продуктов из Азербайджана.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с иностранными государствами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов или на 12,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во внешнеторговом обороте 12,878 миллиарда долларов США пришлось на экспорт, а 11,522 миллиарда долларов США - на импорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта сократился на 0,2 процента, тогда как объем импорта вырос на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов, что на 2,677 миллиарда долларов, или примерно в три раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.