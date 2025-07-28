Обнародован объем кредитных вложений в Карабах и Восточный Зангезур

БАКУ/ Trend/ - По состоянию на 1 июля 2025 года объём кредитных вложений в Восточно-Зангезурский экономический район составил 11,814 млн манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 726 тыс. манатов или 6,5%. Средняя процентная ставка по кредитам в регионе за отчётный период составила 17,55%. Из общего объема кредитов 11,117 млн манатов были выданы в национальной валюте, 697 тыс. манатов — в свободно конвертируемой валюте (СКВ).

Кредитные вложения в Карабахском экономическом регионе достигли 500,026 млн манатов, что на 4,072 млн манатов (0,8%) больше, чем месяцем ранее, и на 52,812 млн манатов (11,8%) больше по сравнению с июлем 2024 года. Средняя процентная ставка по кредитам в регионе составила 19,58%. Из общей суммы 498,761 млн манатов приходится на кредиты в нацвалюте, а 1,265 млн — в СКВ.

Несмотря на рост кредитования в отдельных регионах, общий объем кредитных вложений по стране сократился на 86 млн манатов (0,3%) по сравнению с июнем. Тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель вырос на 3,043 млрд манатов или 12%, достигнув 28,472 млрд манатов.