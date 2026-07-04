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Посольство США поблагодарило Азербайджан

Общество Новость 4 июля 2026 13:55 (UTC +04:00)
Посольство США поблагодарило Азербайджан
Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Посольство США поблагодарило Азербайджан.

Соответствующая публикация размещена на странице посольства США в Азербайджана в соцсети "X".

В публикации сообщается о поздравлениях Азербайджана по случаю 4 июля.

«Мы с большой радостью и признательностью восприняли подсветку Центра Гейдара Алиева красным, белым и синим цветами американского флага в честь 250-летия Соединенных Штатов», — отмечает посольство.

Подчеркнуло, что это стало прекрасным символом более чем 30-летней дружбы между США и Азербайджаном, а также напоминанием о прогрессе, которого совместно достигли две страны.

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