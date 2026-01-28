Импорт в Азербайджан произведений искусства и антиквариата освобождается от НДС



БАКУ /Trend/ - Импорт в Азербайджан произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата будет освобожден от НДС.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, от НДС будет освобожден импорт произведений искусства, предметов коллекционирования и антиквариата, список которых по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) определяется соответствующим органом.

Было отмечено, что освобождение от НДС оптимизирует расходы импортеров этих предметов, что в итоге послужит росту импорта в данной сфере, пополнению культурных объектов и музеев экспонатами, усилению международной культурной интеграции, а также поддержке коллекционеров денежных знаков, антиквариата и произведений искусства.

Также говорилось, что в ряде развитых стран существует практика освобождения от уплаты налогов при импорте подобных предметов.