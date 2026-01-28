Оценены возможности сотрудничества между Азербайджаном и европейскими компаниями по производству "зеленой" энергии

БАКУ /Trend/ - Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и европейскими компаниями в сфере производства «зеленой энергии».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики, обсуждения прошли в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам расширения и политики соседства Гертом Яном Купманом.

На встрече обсуждались приоритеты стратегического партнерства Азербайджана и Европейского союза (ЕС) в энергетической сфере, роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также вопросы подключения новых стран к числу покупателей азербайджанского газа. Сообщалось, что в прошлом году из Азербайджана в Европу было поставлено 12,8 миллиарда кубометров газа.

Отмечалось, что помимо природного газа, возобновляемые источники энергии, повышение энергоэффективности и другие важные направления нашли отражение в меморандуме о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, который является основой двусторонних энергетических отношений.

На встрече также обсуждались запланированные проекты региональных энергетических связей между Азербайджаном и Европой, включение проекта «Каспий - Черное море - Европа: Зеленый энергетический коридор» в План развития сети ENTSO-E (TYNDP) на 2026–2036 годы, а также получение статуса «Проект общего интереса» (PMI). Отмечалось, что новый маршрут через Зангезурский коридор будет играть роль стратегического энергетического коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой.

В ходе беседы были оценены возможности сотрудничества с европейскими компаниями в области производства и передачи возобновляемой энергии. Рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках Энергетического диалога Азербайджан-ЕС, Южного газового коридора и Консультативных советов по "зеленой" энергетике.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!