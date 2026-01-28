Сократился экспорт неэнергетических товаров из Ирана в Турцию

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (21 марта — 21 декабря 2025 года) экспорт неэнергетических товаров из Ирана в Турцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта — 20 декабря 2024 года) сократился на 3,9% в стоимостном выражении и на 9,6% — по весу.

Как сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана, за указанный период экспорт неэнергетических товаров в Турцию составил 10,1 млн тонн на сумму 5 млрд долларов.

За аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Турцию около 11,2 млн тонн неэнергетических товаров на сумму 5,2 млрд долларов.

Отмечается, что Иран экспортирует в Турцию сельскохозяйственные и пищевые продукты, нефтехимическую продукцию, промышленные товары и др.

Добавим, что за 9 месяцев текущего иранского года товарооборот между Ираном и Турцией составил 16 млн тонн на сумму 12 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года товарооборот сократился на 14,8% в стоимостном выражении и на 1,5% — по весу.

Согласно статистике Таможенной администрации Ирана, за 9 месяцев текущего иранского года общий экспорт товаров из Ирана составил примерно 119 млн тонн на сумму 41,2 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сократился на 5,78% в стоимостном выражении, но увеличился на 1% по весу.