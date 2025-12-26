Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон имеет большое значение в контексте двусторонних отношений – министр (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Вашингтон имеет большое значение в контексте двусторонних отношений.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, шаги, предпринятые в соответствии с внешнеполитическим курсом, заданным Президентом Ильхамом Алиевым, носят системный характер.

Отметив позитивную динамику в американо-азербайджанских отношениях, он добавил, что здесь особенно важна устойчивость.

Говоря о встрече в Вашингтоне, министр отметил, что также была достигнута договоренность о приостановлении действия 907-й поправки.

«Необходимо предпринять конкретные шаги для ее полной отмены», — подчеркнул он.

