Политика Материалы 14 августа 2025 09:50 (UTC +04:00)
Пакистан выразил признательность Азербайджану за неизменную поддержку

Айгюн Балиярли
БАКУ /Trend/ - Пакистан всегда будет ценить и помнить неизменную поддержку правительства и народа Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин на приеме по случаю Дня независимости Пакистана.

"После решительной победы Пакистана над индийской агрессией весь мир стал свидетелем того, как 28 мая этого года - в особый день как для Азербайджана, так и для Пакистана - наши страны вместе с Турцией отметили праздник в Лачине.

Подобно тому, как Азербайджан продолжил свой успешный путь освобождения Карабаха, Пакистан также продолжает отстаивать свободу Джамму и Кашмира", - подчеркнул он.

