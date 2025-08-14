Пакистан выразил признательность Азербайджану за неизменную поддержку

БАКУ /Trend/ - Пакистан всегда будет ценить и помнить неизменную поддержку правительства и народа Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил посол Пакистана в Азербайджане Касим Мохиуддин на приеме по случаю Дня независимости Пакистана.

"После решительной победы Пакистана над индийской агрессией весь мир стал свидетелем того, как 28 мая этого года - в особый день как для Азербайджана, так и для Пакистана - наши страны вместе с Турцией отметили праздник в Лачине.

Подобно тому, как Азербайджан продолжил свой успешный путь освобождения Карабаха, Пакистан также продолжает отстаивать свободу Джамму и Кашмира", - подчеркнул он.