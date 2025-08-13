Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

МВД Азербайджана обнаружило незаконно хранящееся огнестрельное оружие

Происшествия Материалы 13 августа 2025 10:50 (UTC +04:00)
МВД Азербайджана обнаружило незаконно хранящееся огнестрельное оружие

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 12 августа в Азербайджане были обнаружены незаконно хранящиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство внутренних дел республики, 12 августа сотрудники полиции в столице и отдельных районах страны изъяли 2 единицы автоматического оружия, 1 пистолет, 3 гранаты, 3 винтовки, 2 магазина и 1 015 патронов различного калибра.

Отмечается, что сотрудники МВД продолжают оперативно-профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

Лента

Лента новостей

Читать все новости