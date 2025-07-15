ТуранБанк подвёл итоги первого полугодия 2025 года (ВИДЕО)

Один из ведущих банков - ТуранБанк, продолжая расширять свою деятельность в финансовом секторе Азербайджана, сохраняет свои позиции на рынке по финансовым показателям за первое полугодие 2025 года.

По итогам II квартала 2025 года общие активы ТуранБанка увеличились на 11,5% и достигли 948 млн манатов. Кредитный портфель Банка увеличился на 6,7% или 44 миллиона манатов по сравнению с концом прошлого года и составил 696 миллионов манатов, в том числе кредиты выданные бизнес-клиентам составили 370 миллионов манатов. Депозитный портфель Банка увеличился на 5,4 миллиона и составил 467 миллионов манатов, а депозиты физических лиц увеличились на 10 миллионов манатов и составили 377 миллионов манатов, что является показателем высокого доверия клиентов к Банку.

В частности, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года операционная прибыль ТуранБанк увеличилась на 57% или на 5,2 млн манатов, составив 14,4 млн манатов, процентные доходы увеличились на 11% или на 4,7 млн манатов, составив 48,6 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 12,4% или на 3,4 млн манатов и составили 11,5 млн манатов. Следует отметить, что первое полугодие 2025 года банк завершил с чистой прибылью в размере 2,2 млн манатов.

Во втором квартале 2025 года ТуранБанк успешно развивал сотрудничество с другими международными финансовыми институтами в области привлечения кредитных линий для институционального развития и финансирования субъектов предпринимательства. В рамках этого сотрудничества между ТуранБанк и престижным Международным микрофинансовым фондом BlueOrchard было подписано новое кредитное соглашение в национальной валюте с целью дальнейшего расширения доступа субъектов малого и среднего бизнеса и предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте в нашей стране, особенно в регионах. Согласно соглашению, международный финансовый институт выделил Банку синтетический кредит в размере 10 миллионов долларов США в азербайджанских манатах (AZN) сроком на 3 года.

ТуранБанк, всегда проявлявший внимание и заботу о детях шехидов и ветеранов в рамках программы корпоративной социальной ответственности, остался верен своей традиции и в отчетном периоде провел очередную благотворительную акцию. В рамках программы “Könüllü DOST” Агентства DOST было проведено мероприятие, направленное на содействие социальной интеграции детей с аутизмом, синдромом Дауна, а также детей из семей шехидов, развитие их творческих способностей и способностей, а также привлечение внимания общества к их правам и потребностям 1 июня – в Международный день защиты детей.

Действуя с 1992 года, ТуранБанк обслуживает индивидуальных и корпоративных клиентов через 22 точки продаж. Дополнительную информацию о сети обслуживания ТуранБанка по стране можно получить, перейдя по ссылке. Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно получить, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, а также посетив официальный сайт ТуранБанка или страницы в социальных сетях (Facebook, Instagram и др.).

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