В Азербайджане будут проиндексированы трудовые пенсии — Распоряжение (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут проиндексированы трудовые пенсии.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев подписал в связи с этим соответствующее распоряжение.



Согласно документу, министерству труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики поручено в соответствии с данными Государственного комитета статистики Азербайджанской Республики, осуществить индексацию страховой части трудовых пенсий, назначенных к 1 января 2026 года с учётом годового темпа роста средней номинальной месячной заработной платы, а также надбавок к трудовым пенсиям за стаж работы для пенсионеров, которым были назначены такие надбавки, и материальной помощи, включённой в состав трудовых пенсий с 1 января 2023 года; сумм пенсионного капитала на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в страховой части в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен к 1 января 2026 года.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

