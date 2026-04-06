КСИР заявил об обстреле позиций США и Израиля

БАКУ /Trend/ - Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подверг обстрелу позиции США и Израиля.

Как сообщает Trend, об этом распространил информацию КСИР.

Отмечается, что на 98-м этапе операции "Правдивое обещание-4" баллистическими ракетами были обстреляны север и юг Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химический завод и компании в Беэр-Шеве, а также военный объект в Петах-Тикве.

В сообщении говорится, что израильское контейнерное судно SDN7 было поражено крылатой ракетой Kruz.

КСИР также сообщает, что по десантному вертолетоносцу LHA7, на борту которого находилось более 5 тысяч коммандос армии США, был открыт огонь. В результате указанный корабль отступил в южную часть Индийского океана.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.