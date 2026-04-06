Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Политика

КСИР заявил об обстреле позиций США и Израиля

Политика Материалы 6 апреля 2026 16:13 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Сегодня Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана подверг обстрелу позиции США и Израиля.

Как сообщает Trend, об этом распространил информацию КСИР.

Отмечается, что на 98-м этапе операции "Правдивое обещание-4" баллистическими ракетами были обстреляны север и юг Тель-Авива, стратегические центры в Хайфе, химический завод и компании в Беэр-Шеве, а также военный объект в Петах-Тикве.

В сообщении говорится, что израильское контейнерное судно SDN7 было поражено крылатой ракетой Kruz.

КСИР также сообщает, что по десантному вертолетоносцу LHA7, на борту которого находилось более 5 тысяч коммандос армии США, был открыт огонь. В результате указанный корабль отступил в южную часть Индийского океана.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

Лента

Лента новостей

Читать все новости