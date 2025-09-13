Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
На юге Ирана произошло землетрясение

Общество Материалы 13 сентября 2025 17:55 (UTC +04:00)
На юге Ирана произошло землетрясение
Фото: АЗЕРТАДЖ

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 16:07 по местному времени в провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Как передает Trend, об этом сообщил Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км в районе Казерун провинции.

Сотрудники Иранского общества Красного Полумесяца были направлены в район землетрясения.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

