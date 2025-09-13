БАКУ /Trend/ - Сегодня в 16:07 по местному времени в провинции Фарс на юге Ирана произошло землетрясение силой 4,7 балла.

Как передает Trend, об этом сообщил Национальный сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано на глубине 10 км в районе Казерун провинции.

Сотрудники Иранского общества Красного Полумесяца были направлены в район землетрясения.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

