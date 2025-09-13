Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Экономического совета.

Как сообщили Trend в Кабинете министров, в повестку заседания, проведенного 12 сентября под председательством премьер-министра, председателя Экономического совета Азербайджанской Республики Али Асадова, были включены проекты прогноза государственного и сводного бюджета на 2026 год и показатели сводного бюджета на последующие три года, тенденции развития мировой экономики, основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, текущая экономическая ситуация и обновленные макроэкономические прогнозы на 2025–2029 годы, основные цели, направления и задачи бюджетной политики на 2026–2029 годы, финансирование расходов, связанных с восстановлением и реконструкцией Карабаха и Восточного Зангезура, обеспечение Программы "Большого возвращения", сферы применения Среднесрочных структур расходов и механизма результативного бюджета, целевые показатели параметров бюджетного правила, текущая ситуация в области макроэкономической и финансовой стабильности, направления политики и другие вопросы.

На заседании были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Сахиля Бабаева, председателя Центрального банка Талеха Кязымова и министра труда и социальной защиты населения Анара Алиева. По представленной повестке члены Экономического совета провели обсуждения.

По итогам заседания, с учетом мнений и предложений членов Экономического совета, были даны соответствующие поручения профильным структурам о представлении всех документов и материалов, входящих в бюджетный пакет на 2026 год, Кабинету министров Азербайджанской Республики для последующего представления Президенту Азербайджанской Республики.

