Центр статистики Ирана об уровне безработицы в стране

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) уровень безработицы в Иране среди населения в возрасте 15 лет и старше снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим годом (20 марта 2024 г. – 20 марта 2025 г.).

Об этом говорится в данных Центра статистики Ирана.

"Исследования в этом направлении в прошлом иранском году показывают, что 7,5% экономически активного населения были безработными. Это означает снижение на 0,1% по сравнению с предыдущим годом", – отмечается в статистическом отчете.

В прошлом иранском году в стране 40,6% населения были экономически активными. Анализ уровня участия в экономической деятельности показывает, что по сравнению с предыдущим годом численность экономически активного населения сократилась на 0,4%.

В статистике указывается, что в прошлом иранском году численность населения в возрасте 15 лет и старше в стране составила 24,8 миллиона человек. Это на 34 тысячи человек больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время численность экономически неактивного населения (школьники, домохозяйки, пенсионеры, и прочие) составила 39,3 миллиона человек. Это показывает увеличение на 791 тысячу человек по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году занятость в экономических секторах была преимущественно в сфере услуг. Так, занятость в этой сфере составила 53,2%. В промышленном секторе занятость составила 32,8%, в сельскохозяйственном секторе – 13,9%.

В прошлом иранском году уровень безработицы среди населения в возрасте 15–24 лет в стране составил 20,3%. Уровень безработицы среди молодежи вырос на 0,2% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году уровень безработицы среди населения в возрасте 18–35 лет составил 15% от экономически активного населения. Это показывает рост на 0,3% по сравнению с предыдущим годом.

В прошлом году неполная занятость среди населения в возрасте 15 лет и старше составила 7,6% от общей занятости. Неполная занятость (из-за нерабочего сезона, отсутствия рабочих мест, невозможности найти работу для увеличения рабочего времени и т.д.) составляла менее 44 часов в неделю, при том что физические лица были готовы работать больше. 38,4% занятых в возрасте 15 лет и старше работали более 49 часов в неделю.

Согласно анализу Trend, в представленной Статистическим центром Ирана предварительной статистике в определенной степени отражается стремление населения работать больше, однако имеется недостаток рабочих мест. Произошедшая в стране за год война, а также протестные акции, имевшие место в конце прошлого года и в начале этого года, создали множество экономических проблем в стране.