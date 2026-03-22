Госагентство жилищного строительства Азербайджана объявило тендер

БАКУ /Trend/ – Государственное агентство жилищного строительства Азербайджанской Республики (MİDA) объявило тендер на закупку системы мониторинга, контроля, прогнозирования и оповещения для помещений критической информационно-коммуникационной (ИКТ) инфраструктуры, а также услуг по общему управлению и технической поддержке/сопровождению системы сроком на один год.

Как сообщает Trend, плата за участие в процедуре составляет 600 манатов.

Желающие принять участие в тендере должны представить свои предложения не позднее 17:00 28 апреля 2026 года. Вскрытие тендерных пакетов состоится 28 апреля 2026 года в 17:00 (GMT+4).

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (+994) 50 234 48 80.

Контактное лицо: Айтен Гасанова.

Электронная почта: [email protected]

Адрес: город Баку, Сабунчинский район, поселок Бакиханова, ул. Башира Буньядова, дом 12.