Президент Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 11 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил село Гузейхырман Ходжавендского района.

Глава государства был проинформирован о работе по восстановлению индивидуальных домов и инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гюнейхырман.

Затем Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в оба села.

Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о работах по созданию социальной инфраструктуры в селах Гузейхырман и Гюнейхырман.

Было отмечено, что Гюнейхырман расположен в одноименном административно-территориальном округе Ходжавендского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате проведенной Вооруженными силами Азербайджана антитеррористической операции.

До оккупации жители в основном занимались животноводством, виноградарством и земледелием. Здесь функционировали две школы, детский сад, больница, дом культуры, клуб, библиотека, спортивный комплекс, предприятие по производству хлеба и отдел связи.

В селе насчитывается в целом 549 индивидуальных домов, из которых 170 непригодны для проживания, 379 – частично пригодны. На данный момент 50 домов уже готовы к эксплуатации, в 147 домах продолжаются ремонтные работы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в остальных 182 домах.

Несколько дней назад в село вернулись 18 семей (72 человека).

В селе также проведен ряд работ, связанных с социальной инфраструктурой - проложен новый газопровод, восстановлена существующая газовая линия, установлено насосное оборудование на субартезианских скважинах, продолжается строительство насосной станции. Кроме того, полностью реконструирована внутрисельская водопроводная сеть, проложен волоконно-оптический кабель.

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Гузейхырман входит в состав одноименного административно-территориального округа Ходжавендского района. Село было оккупировано в 1992 году и освобождено в 2023 году в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Вооруженными силами Азербайджана. До оккупации жители села занимались виноградарством, зерноводством и животноводством. Здесь функционировали средняя школа, детские сады, клуб, библиотека.

В селе Гузейхырман насчитывается 447 индивидуальных домов, из которых 65 непригодны для проживания, а 382 – частично пригодны. В 244 домах ведутся ремонтно-восстановительные работы, 100 из них уже готовы принять жильцов. Работы в 144 домах завершатся в ближайшие месяцы. Ведется подготовка к ремонтно-восстановительным работам в оставшихся 138 домах.

Несколько дней назад в рамках начального этапа переселения в село вернулась 21 семья (87 человек).

В селе проведен ряд работ по созданию социальной инфраструктуры. Так, проложены новые газовые линии, а существующая – восстановлена, субартезианские скважины оснащены насосным оборудованием, реконструированы водопроводная сеть и насосная станция. Кроме того, восстановлены существующие трансформаторные пункты, воздушные линии электропередачи и внутрисельская электросеть, проложена волоконно-оптическая кабельная линия. Также, отремонтированы здания Гузейхырманской сельской полной средней общеобразовательной школы на 460 ученических мест и яслей-детского сада на 40 мест. В селе сданы в эксплуатацию объекты общественного питания.

Затем глава государства побывал в доме переселившегося в село Исы Гезалова.

Житель: Здравствуйте, господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад вас видеть.

Житель: Добро пожаловать, господин Президент. Спасибо, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум. Здравствуйте, здравствуйте.

Житель: Господин Президент, мы очень рады. Сегодня для нас исторический день, ведь мы вернулись в наш исконный край – Карабах.

Президент Ильхам Алиев: Добро пожаловать.

Другой житель: Спасибо, да дарует Вам Аллах долгие лета.

Президент Ильхам Алиев: Вы будете спокойно жить здесь, на родной карабахской земле.

Житель: Да, большое спасибо. Это прекрасный день. Мой сын отправится в армию отсюда, иншаллах.

Президент Ильхам Алиев: Когда?

Житель: Иншаллах, в понедельник.

Президент Ильхам Алиев: Замечательно. Служи хорошо.

Юноша: Иншаллах, большое спасибо.

Житель: И Вам добро пожаловать, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Как вам жилищные условия?

Житель: Хорошие, все очень хорошо, все в порядке. Проходите.

Президент Ильхам Алиев: Это ваш сад?

Житель: Да, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Довольно большой. Сколько соток?

Житель: Двадцать.

Жительница: Иншаллах, мы будем выращивать бахчевые.

Президент Ильхам Алиев: И фруктовые деревья есть.

Житель: Да, все виды фруктовых деревьев.

Входят в дом.

Президент Ильхам Алиев: Очень просторный.

Житель: В доме все отлично.

Президент Ильхам Алиев: Сколько дней, как вы уже переехали?

Житель: Мы здесь уже четыре дня. Все эти четыре дня мы чувствуем себя очень хорошо. Все замечательно.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно.

Житель: Да, замечательно, отлично. Да хранит Вас Аллах. Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Желаю Вам здоровья, живите здесь счастливо. Вы этого заслуживаете.

Житель: Большое спасибо, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Жить жизнью переселенца много лет – это трудно.

Житель: Было трудно. Я сам участник 44-дневной Отечественной войны. Мы гордимся Вами. Вы являетесь образцовым главой государства для всего мира. Вы так искренне и непринужденно встречаетесь с каждым гражданином, благословляете каждого как глава государства. Для нас этот день навсегда останется в истории: сегодня в нашем новом доме мы получили благословение господина Президента.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Благодарю вас, вы принимали активное участие в защите Родины. 44-дневная Отечественная война – это наша славная история, источник нашей гордости.

Житель: Да, да хранит Вас Аллах, большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: На каких направлениях вы воевали?

Житель: Джебраил, Зангилан, Физули, Губадлы.

Пожилой житель: Большое спасибо, что приехали. Мы из села Куропаткино Ходжавендского района. Вы обустроили людей, всех переселенцев, освободили наши земли. Теперь все живут на своей земле, в своем краю. Большое спасибо, да дарует Аллах Вам здоровье, да хранит Вас Аллах. Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Пусть Аллах дарует вам долгую жизнь, чтобы отныне вы жили прекрасной, благополучной жизнью на родной Карабахской земле.

Житель: Спасибо большое. Да упокоит Аллах душу нашего Великого лидера.

Президент Ильхам Алиев: И дети, машаллах, вырастут.

Житель: Да упокоит Аллах душу нашего Великого лидера. У него есть такой прекрасный сын, как Вы, который исполнил мечту Великого лидера. Наш Великий лидер всегда говорил, что все карабахцы вернутся на свои земли и будут жить в родных краях. Да упокоит Аллах душу Великого лидера.

Президент Ильхам Алиев: Возвращаются.

Пожилой житель: Сам он этого не увидел, но Вы вернули.

Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуется и Программа «Великое возвращение». Можно сказать, если не каждую неделю, то каждый месяц группа бывших переселенцев возвращается на родные земли, обустраивается, обеспечивается государством такими прекрасными домами.

Житель: Очень красивые, действительно, прекрасные.

Президент Ильхам Алиев: Здесь прекрасные условия для работы, отличные условия для жизни. Это живописные места, благодатная земля. Здесь есть вода, чистый воздух. И земля плодородная. Вы, карабахцы, тоже хорошо знаете, что здесь очень хорошая земля. Возделывать землю, выращивать, заниматься животноводством, то есть укреплять нашу страну, превратить Карабах в процветающий край – это наше общее дело.

Житель: Да, мы всегда рядом с Вами, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Где вы жили в период оккупации?

Житель: В Бейлягане.

Президент Ильхам Алиев: В поселке Ходжавенд, построенном государством?

Пожилой житель: Да, в поселке Ходжавенд.

Президент Ильхам Алиев: Теперь здесь прекрасные условия. Главное - это родина, родная земля и воздух здесь как на курорте.

Житель: Да, очень красиво, курортный воздух. Можно с Вами сфотографироваться на память?

Президент Ильхам Алиев: Да, давайте сфотографируемся, если хотите, на улице.

Житель: Да, на улице, во дворе. Как Вам угодно.

Президент Ильхам Алиев: Идите, идите, идите.

Во дворе было сделано фото на память.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, поздравляю вас. До свидания, ребята. Спасибо.

Житель: Да хранит Вас Аллах. Спасибо большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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Житель: Мы гордимся Вами.

Президент Ильхам Алиев: Я тоже горжусь тем, что наш народ с достоинством выдержал все страдания, мучения и изгнал врага с наших земель – такие люди, как ты.

После этого Президент Ильхам Алиев встретился с жителями, вернувшимися в оба села.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, рад вас видеть..

Жители: Большое спасибо. Да будет Аллах доволен Вами. Да дарует Вам Аллах долгую жизнь, здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

Житель: Мы признательны Вам за то, что Вы подарили нам эту жизнь.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: Да дарует Вам Аллах долгих лет жизни, здоровье. Вы осуществили нашу мечту, уважаемый господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю. С возвращением в ваш родной Карабах.

Жительница: Да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, большое спасибо.

Житель: Да дарует Вам Аллах здоровье.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Как вы здесь обустроились?

Жители: Отлично, большое спасибо. Прекрасно. Да дарует Вам Аллах здоровье, спасибо.

Житель: Господин Президент, да будет Аллах доволен Вами. Вы продолжили политику нашего Великого лидера. Вы освободили нашу землю от врага. Да дарует Вам Аллах здоровье, да хранит Он Вашу семью, всегда будьте во главе нашей страны.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: У меня есть фотография тех лет с Великим лидером. Это - я. А это - Алиев. В апреле 1994 года он встретился с нами прямо в окопах, дал свои рекомендации. Он воодушевил всех солдат, личный состав.

Президент Ильхам Алиев: Да, да. Это бейляганское направление?

Житель: Агдамское.

Президент Ильхам Алиев: 1994-й год.

Житель: После встречи с Великим лидером мы продвинулись на несколько километров.

Президент Ильхам Алиев: Это исторический снимок.

Житель: Да, да. Позвольте мне взять Вас под руку.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте.

Жительница: Добро пожаловать, победоносный сын победоносного народа. Добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Пожалуйста, передайте от нас привет Мехрибан ханым.

Президент Ильхам Алиев: Обязательно. Она тоже передавала вам привет.

Жительница: Да поможет Вам Аллах, да хранит Он Вас. Всегда будьте во главе нашего государства. «Железный кулак» на своем месте.

Президент Ильхам Алиев: Всегда. И народ тоже стоит за мной.

Житель: Большое спасибо, господин Президент. Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Жительница: Большое спасибо, да поможет Вам Аллах. Одним Вашим приказом наша молодежь освободила эту землю. Большое спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Да, мы гордимся нашей молодежью.

Мать шехида: Да хранит Аллах Вас, Ваших детей. Большое спасибо за то, что Вы подарили нам этот день. Большое спасибо за заботу, которую вы проявляете о нас, матерях шехидов.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Да упокоит Аллах души наших шехидов.

Жители: Аминь.

Президент Ильхам Алиев: Мы в долгу перед ними за эти победные дни. Мы вернулись на эти земли ценой их крови.

Жительница: Спасибо, да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Вам спасибо.

Житель: Большое спасибо, да хранит Вас Аллах. Добро пожаловать.

Житель: Как Вы?

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, как твои дела?

Житель: Да хранит Вас Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Что это за медаль?

Житель: За Суговушан.

Президент Ильхам Алиев: Это было трудное место, очень опасное.

Житель: Верно, спасибо, да поможет Вам Аллах.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо. Я приехал поздравить вас. Знаю, что несколько дней назад вы после долгого перерыва вернулись на родную карабахскую землю. Я сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Жители: Спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда бывшие переселенцы возвращаются на земли своих предков, это праздник для всех нас, праздник для всего азербайджанского народа. Сейчас не проходит и месяца, чтобы бывшие переселенцы группами не возвращались на родные земли. Бывает каждую неделю, каждый месяц, каждый день. Отныне этот процесс приобретет еще более широкий размах. Потому что, как вы знаете, на первом этапе после Второй Карабахской войны нам необходимо было очистить эти земли от мин, эти работы все еще продолжаются. Армянские националисты, оккупанты разорили все наши земли, ничего не было, не осталось камня на камне. Нужно было создать необходимые условия – чтобы были электричество, вода, газ, дороги. И только после этого – строительство, восстановление домов.

Поскольку эти основные вопросы – дороги, транспорт, мосты, газ, свет – находят свое решение, возвращение бывших переселенцев также пойдет быстрыми темпами. Конечно, эти территории, большая часть Ходжавендского района, в том числе и эти села, после Второй Карабахской войны все еще оставались под оккупацией. Однако, я знаю, и вы знали, и мы знали, что так это не останется, каждая пядь земли вернется Азербайджану, мы их вернем. И мы их вернули.

Последние пять-шесть лет наш народ по праву живет с чувством гордости. Мы продемонстрировали всему миру, что мы великий народ, верный традициям своих предков. Несмотря на то, что на протяжении многих лет наши земли находились под оккупацией, а значительная часть наших граждан жила как беженцы и переселенцы, наша воля не была сломлена. Мы верили, и не просто верили, знали, что наступит день, и мы вернемся на эти земли как их хозяева. Для того, чтобы добиться этого, конечно же, весь народ должен был объединиться, и он объединился. Вторая Карабахская война наглядно продемонстрировала это всему миру.

Конечно, это единство на протяжении многих лет укрепляло нашу страну, и мы шаг за шагом, день за днем приближались к этой славной Победе. Каждый на своем месте вносил свой вклад: кто-то занимался хозяйственными делами, кто-то – строительством армии, кто-то воспитывал детей в духе патриотизма. Каждый на своем месте приближал этот исторический день. Сегодня перед памятью шехидов мы вновь должны поклясться себе и нашему народу, нашему государству, что будем защищать наше национальное достоинство при любых обстоятельствах. Отныне никто и никогда не причинит вреда нашему народу. Наше государство сильно, наша Армия сильна, наша воля непоколебима. Вторая Карабахская война и проведенная три года спустя антитеррористическая операция, еще раз повторю, продемонстрировали всему миру, на что способен наш народ.

За последние 80 лет ни одно государство и ни один народ не одерживали Победы, подобной той, которую одержали Азербайджанское государство и народ, и всего за 44 дня. Мы все следим за событиями, происходящими сейчас в мире. К сожалению, в различных уголках планеты разгораются конфликты, войны, они не прекращаются, продолжаются. Достаточно взглянуть на их ход – все очевидно, и все познается в сравнении. И сравнивая, мы вновь убеждаемся, что , несмотря на крайне сложный рельеф местности, семь оборонительных линий противника, а также поддержку, которую Армении оказывали крупные государства, и несмотря на то, что на протяжении всех 44 дней на нас оказывалось давление, нам направлялись сигналы, полные угроз, мы все же добились поставленной цели. Потому что правда и справедливость были на нашей стороне, у нас была твердая воля, а азербайджанский народ сплотился. За все 44 дня ни один человек не покинул поле боя. Но и сами армяне признают, причем на самом высоком уровне, что у них было 11-12 тысяч дезертиров. В этом и проявляется величие нашего народа. Наша молодежь грудью шла на прорыв этих оборонительных линий. Они даже не думали о том, останутся ли в живых или нет. Еще раз говорю, да упокоит Аллах души всех шехидов. Их вели вперед национальный дух, чувство достоинства. Абсолютное большинство тех, кто освобождал Карабах от оккупантов, никогда прежде не видели этих земель. Когда они родились, эти земли уже находились под оккупацией. Однако боль Карабаха настолько глубоко жила в обществе и в народе, эта рана причиняла нам столько страданий, что каждый патриот жил одной целью – внести свой вклад в нашу Победу.

Сегодня с момента нашей славной Победы проходит уже почти 6 лет, мы восстанавливаем эти земли, эти территории. Армянское государство разграбило, опустошило наши земли. Мы же созидаем и строим, города и села возрождаются. Каждый раз, находясь в Карабахе, Восточном Зангезуре и видя это прекрасное развитие, я, конечно же, радуюсь всем сердцем. Еще раз убеждаюсь, какой мы великий народ, народ-созидатель. Хозяевами этих земель являемся мы, и весь мир теперь не просто знает, но и принимает это. Некоторые, даже если и не хотят, вынуждены принять это, потому что мы заставили их признать наши реалии.

Сегодня на освобожденных землях живут, работают, учатся более 90 тысяч человек, и их число с каждым месяцем увеличивается и будет увеличиваться. Для вас государство тоже построило, восстановило прекрасные дома. Здесь есть все условия. Красивая природа, чистый воздух, много воды, плодородная земля. Просто желаю вам здоровья, живите счастливо. Пусть отныне вас обходят стороной беды и несчастья. Достойно воспитывайте своих детей, в духе патриотизма, чтобы они росли с любовью в сердце к азербайджанскому народу и своему государству. Когда понадобится – верю, что больше не понадобится, – но если понадобится, все должны знать, что «Железный кулак» на месте и будет на месте.

Давайте сфотографируемся.

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Затем были сделаны фото на память.