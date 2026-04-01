Экономика Материалы 1 апреля 2026 00:32 (UTC +04:00)
Обнародованы последние показатели рынка криптовалют

Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Стали известны последние цены на криптовалютном рынке.

Как сообщает Trend со ссылкой на мировую криптовалютную биржу, стоимость самой дорогой криптовалюты Bitcoin за последнюю неделю снизилась на 4,13% и составила 67 616 долларов.

Стоимость Ethereum за последнюю неделю также снизилась на 3,60% и составила 2 066 долларов.

Изменение цен криптовалют за последнюю неделю:

Название

Стоимость (тыс. долларов США)

Изменение за последнюю неделю

Bitcoin

67.616

-4.13%

Ethereum

2.066

-3.60%

Tether USDt

0.9993

-0.06%

XRP

1.3277

-5.97%

Solana

83.247

-7.77%

BNB

613.10

-2.80%

USDC

1.0005

-0.02%

Dogecoin

0.091428

-2.32%

Bitcoin Cash

465.97

-1.64%

Hyperliquid

37.1241

-2.84%

Chainlink

8.75

-3.75%
