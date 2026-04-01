Обнародованы последние показатели рынка криптовалют

БАКУ /Trend/ - Стали известны последние цены на криптовалютном рынке.
Как сообщает Trend со ссылкой на мировую криптовалютную биржу, стоимость самой дорогой криптовалюты Bitcoin за последнюю неделю снизилась на 4,13% и составила 67 616 долларов.
Стоимость Ethereum за последнюю неделю также снизилась на 3,60% и составила 2 066 долларов.
Изменение цен криптовалют за последнюю неделю:
|
Название
|
Стоимость (тыс. долларов США)
|
Изменение за последнюю неделю
|
Bitcoin
|
67.616
|
-4.13%
|
Ethereum
|
2.066
|
-3.60%
|
Tether USDt
|
0.9993
|
-0.06%
|
XRP
|
1.3277
|
-5.97%
|
Solana
|
83.247
|
-7.77%
|
BNB
|
613.10
|
-2.80%
|
USDC
|
1.0005
|
-0.02%
|
Dogecoin
|
0.091428
|
-2.32%
|
Bitcoin Cash
|
465.97
|
-1.64%
|
Hyperliquid
|
37.1241
|
-2.84%
|
Chainlink
|
8.75
|
-3.75%