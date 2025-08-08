Стало известно количество установленных в Азербайджане касс нового поколения

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана продолжает работу по внедрению контрольно-кассовых аппаратов нового поколения. На данный момент установлено 107 755 таких касс.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Службу.

Было отмечено, что использование касс нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за оборотом.

"За январь – июль 2025 года зарегистрированный оборот через кассы нового поколения составил 15 миллиардов 190 миллионов 580,2 маната, что на 1,3 миллиарда манатов или на 11,5 процента больше, чем за аналогичный период 2024 года", - отмечается в сообщении.