На суде над гражданами Армении оглашены документы о нападениях на Кяркиджахан и убийствах мирных жителей

БАКУ /Trend/ - Судебный процесс по уголовному делу в отношении обвиняемых граждан Республики Армения продолжился 15 сентября в Бакинском военном суде оглашением документов.

Как сообщает в понедельник Trend, один из оглашенных документов был связан с показаниями подозреваемых и свидетелей по факту массовых беспорядков, совершенных в 1988-1991 годах в поселке Кяркиджахан города Ханкенди, разрушения домов живших в поселке азербайджанцев.

Согласно оглашенному документу, допрошенный в качестве подозреваемого Саркисян Георгий Исакович в своих показаниях признался, что 18-20 сентября 1988 года армянами были разрушены и сожжены дома азербайджанцев, которые были изгнаны из города Ханкенди.

Согласно документу, Г.Саркисян сообщил, что в его отряде находились Аркас, Шахин, Размик, братья Балаян, водитель Эдик, братья Ваник и Вачик, Гриша, Максим.

Согласно этому документу, допрошенный в качестве свидетеля Сафаров Шахверди Бахлул оглу в своих показаниях заявил, что, начиная с 1988 года в поселке Кяркиджахан происходили нападения на дома азербайджанцев, организатором которых был армянин по имени Жора, которого он знал.

Согласно оглашенному документу, допрошенный в качестве свидетеля Александр Хачатурян в своих показаниях сказал, что с февраля 1988 года Аракси, Гурген Капрелян, Рача Бегларян и другие начали создавать вражду между армянами и азербайджанцами. Аракси, выступая в поселке Кяркиджахан, призывала к изгнанию азербайджанцев из Карабаха. С февраля 1988 года вооруженные лица во главе с Жорой Саргсяном организовывали изгнание азербайджанцев из Карабаха, ходили в военной форме и вместе с находившимися рядом с ними лицами готовили меры против азербайджанцев.

Согласно документу, потерпевший Абузаров Эвез Али оглу в своих показаниях заявил, что в августе 1990 года Рзаев Тапдыг Кёчари оглу был убит армянами из огнестрельного оружия. 3 июня 1991 года армяне вновь напали на поселок Кяркиджахан. Рамиз Салахов, Рагимов Шукюр Гасым оглу, Сахилов Атдыхан Мухаммед оглу, Сафаров Осман Мардан оглу и лица, имена которых он забыл, подверглись обстрелам со стороны армян. В ходе этих событий некоторые жители получили ранения, а Сафаров Агали Айдын оглу был убит. 25 сентября 1991 года произошло очередное нападение на Кяркиджахан. В это время Гусейнов Аслан Мардан оглу получил пулевое ранение в ногу. 30 сентября армяне открыли огонь из автоматов и убили жителя Кяркиджахана Гасанова Тельмана Йельмар оглу перед его домом, а затем ранили учительницу Абузарову Бановша Абдулазим гызы, а также Тарвердиева Афгана Новру оглу, Солтанова Салеха Гусейнгулу оглу, Салахова Нуреддина Муса оглу и других. Он самолично видел как Баласанян Гадир Ашотович ранил Салахову Шекер Сада гызы. 28 декабря армяне со всех сторон перешли в наступление на Кяркиджахан. 13 января 1992 года армяне открыли огонь и убили Алиева Ильхама Бахадур оглу.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.