Банк Республика порадовал детей, впервые идущих в школу в Агдаме (ФОТО)

Экономика Материалы 15 сентября 2025 10:25 (UTC +04:00)
Банк Республика порадовал детей, впервые идущих в школу в Агдаме (ФОТО)
Фото: Bank Respublika

Банк Республика порадовал первоклассников в школах сёл Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района

Банк Республика, один из ведущих банков страны, уже много лет активно участвует в общественной жизни, реализуя различные социальные инициативы.

После 44-дневной Отечественной войны Банк Республика определил в качестве приоритетных направлений поддержку семей шехидов и участников войны, а также реализацию социальных и гуманитарных проектов в Карабахском регионе.

В преддверии нового учебного года сотрудники банка посетили школы в сёлах Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района и порадовали первоклассников, впервые переступивших школьный порог.

Представители банка подарили детям школьные рюкзаки, наполненные различными учебными принадлежностями, разделив с ними радость этого знаменательного дня. Представители банка пожелали детям успехов в учёбе, стремления к новым знаниям и выразили уверенность, что они вырастут достойными, образованными и преданными своей Родине гражданами.

В Банке отметили, что подобные акции, направленные на развитие образования и поддержку общества, будут иметь продолжение и в будущем.

