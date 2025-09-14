Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Джульфа» Нахичеванского Главного таможенного управления при осмотре грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана транзитом через Азербайджан в Турцию с грузом этиленового полимера, рентген-установка зафиксировала подозрительные изображения.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана, в результате тщательной проверки было выявлено, что в 30 мешках с грузом находилось скрытое от таможенного контроля наркотические средства в особо крупном объеме.

Общий вес изъятой марихуаны составил 63 килограмма.