Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 14 сентября 2025 10:03 (UTC +04:00)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Джульфа» Нахичеванского Главного таможенного управления при осмотре грузового транспортного средства, следовавшего из Ирана транзитом через Азербайджан в Турцию с грузом этиленового полимера, рентген-установка зафиксировала подозрительные изображения.

Как сообщили Trend в Государственном таможенном комитете Азербайджана, в результате тщательной проверки было выявлено, что в 30 мешках с грузом находилось скрытое от таможенного контроля наркотические средства в особо крупном объеме.

Общий вес изъятой марихуаны составил 63 килограмма.

Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Предотвращен провоз крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости