Фосфатный комплекс Эсфорди в Иране увеличил производство продукции

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) производство фосфатного концентрата на фосфатном комплексе Эсфорди в районе Бафк иранской провинции Йезд увеличилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

За 5 месяцев на фосфатном комплексе Эсфорди было произведено 35,2 тыс. тонн фосфатного концентрата. Однако за аналогичный период прошлого года производство фосфатного концентрата на комплексе составило около 34 тыс. тонн.

За указанный период производство фосфатного концентрата на комплексе превысило запланированные показатели на 42%.

Добыча полезных ископаемых на комплексе за 5 месяцев составила 91,3 тыс. тонн.

Только за пятый месяц (с 23 июля по 22 августа 2025 года) производство фосфатного концентрата достигло 7 тыс. тонн, что на 32% больше показателя за тот же месяц прошлого года (5,31 тыс. тонн).

Следует отметить, что фосфатная компания Эсфорди входит в структуру IMIDRO и расположена в 34 километрах от района Бафк провинции Йезд.

