Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Турцию экстрадированы лицая, находившиеся в международном розыске

Турция Материалы 14 сентября 2025 19:45 (UTC +04:00)
В Турцию экстрадированы лицая, находившиеся в международном розыске

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в страну доставлены 8 человек, разыскиваемых Интерполом по красному циркуляру.

Как передает Trend, об этом министр написал в соцсети X.

Ерликая сообщил, что преступники были экстрадированы из Грузии, Азербайджана, Германии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии.

По его словам, задержанный в Азербайджане по запросу Анкары гражданин Турции И.Дж. объявлен в международный розыск по обвинению в умышленном убийстве.

Министр подчеркнул, что ни один разыскиваемый преступник не избежит наказания. Он также высоко оценил международное сотрудничество с правоохранительными органами разных стран.

Лента

Лента новостей

Читать все новости