В Турцию экстрадированы лицая, находившиеся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что в страну доставлены 8 человек, разыскиваемых Интерполом по красному циркуляру.

Как передает Trend, об этом министр написал в соцсети X.

Ерликая сообщил, что преступники были экстрадированы из Грузии, Азербайджана, Германии, Австрии, Северной Македонии и Ирландии.

По его словам, задержанный в Азербайджане по запросу Анкары гражданин Турции И.Дж. объявлен в международный розыск по обвинению в умышленном убийстве.

Министр подчеркнул, что ни один разыскиваемый преступник не избежит наказания. Он также высоко оценил международное сотрудничество с правоохранительными органами разных стран.