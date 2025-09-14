Президент Ильхам Алиев: Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 14 сентября 2025 18:52 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ, мы одержали победу на поле боя и всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев на состоявшейся в поселке Гырмызы Базар Ходжавендского района встрече с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос.

«История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю», - добавил глава государства.

