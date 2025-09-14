В Баку пройдет чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет

БАКУ /Trend/ - Чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщили Trend в Федерации борьбы Азербайджана, такое решение было принято на заседании Исполнительного комитета Всемирного союза борьбы (UWW). Организация соревнования, кандидатами на проведение которого также были София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния), была доверена столице Азербайджана.

Сильнейшие борцы-юниоры мира определятся на Национальной арене гимнастики с 27 июля по 2 августа следующего года.

Напомним, что аналогичное соревнование проводилось в Баку в 2012 году.