В Ханкенди, Агдере и Ходжалы отметили День знаний (ФОТО)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - 15 сентября в честь Дня знаний состоялось мероприятие в средней школе № 4 имени Низами Гянджеви города Ханкенди, средней школе № 1 города Ходжалы, средней школе села Баллыджа, а также в средних школах сел Гасанриз, Венгли, Суговушан и Талыш Агдеринского района.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью Службы по восстановлению, строительству и управлению в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, в ходе мероприятий была высоко оценена забота государства о развитии образования в Карабахском регионе, учителям и ученикам пожелали успехов в новом учебном году.

В этом году в первый класс средней школы № 4 города Ханкенди было принято 98 учеников. Всего в школе обучаются 1035 учеников, а их обучением и воспитанием занимается педагогический коллектив из 35 человек.

В среднюю школу № 1 города Ходжалы в этом году поступило 14 учеников в первый класс. Всего в школе обучается 116 учеников.

А в среднюю школу села Баллыджа города Ходжалы было принято 7 учеников в первый класс. Всего в школе обучается 168 учеников.

Новый учебный год с радостью встретили и в сельских школах Агдеринского района. В среднюю школу села Гасанриз поступило 3 ученика в первый класс, в школу села Вянгли – 2, в среднюю школу села Суговушан – 8 и в среднюю школу села Талыш – 4. В настоящее время в средней школе села Гасанриз обучается 54 ученика, в школе села Венгли – 41, в средней школе села Суговушан – 90 и в средней школе села Талыш – 36 учеников.