Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник, 15 сентября.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 14 на 15 сентября возможны кратковременные дожди и грозы. Умеренный северо-западный ветер утром сменится северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем – 22-25° тепла. Атмосферное давление снизится с 769 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха – 70-75% ночью и 40-45% днем.

В некоторых местах районов Азербайджана временами ожидаются дожди и грозы. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем – 21-26°, в горах: ночью – 2-6°, днем – 7-12° тепла.