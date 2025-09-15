AZAL объявляет скидочную акцию ко дню туризма

БАКУ/Trend/ - Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает специальную кампанию, приуроченную ко дню туризма. В ее рамках пассажиры могут приобрести авиабилеты на все международные направления со скидкой до 35%, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Скидочные билеты доступны с 15 по 30 сентября 2025 года. Скидка до 35% применяется на рейсы в период с 1 по 31 октября 2025 года, а до 25% — на перелеты с 1 ноября 2025 года по 17 марта 2026 года.

Предложение действует на тарифы эконом-бюджет, премиум-эконом, бизнес-класса, но не применяется к налогам и сборам. Отметим, что акция не действует в пиковые периоды, а также на кодшеринговых, чартерных и внутренних рейсах. Количество билетов по сниженным ценам ограничено.

В рамках этой кампании пассажиры получают возможность путешествовать по многочисленным международным направлениям в Европу, Азию и на Ближний Восток на более выгодных условиях. AZAL приглашает всех своих пассажиров воспользоваться этой уникальной возможностью и провести осенне-зимний сезон в атмосфере незабываемых путешествий.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.