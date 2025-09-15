В Азербайджане определены проектные решения по борьбе с терактами в торгово-развлекательных комплексах

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утверждены "Торгово-развлекательные комплексы. Нормы проектирования".

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев.

В документе также отражены проектные решения по борьбе с террористическими актами.

Таким образом, в проектных решениях по борьбе с террористическими актами должны быть отражены следующие положения:

- особенности, существенно влияющие на состояние антитеррористической защищенности объекта, в том числе: список помещений, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек; пешеходные пути, по которым одновременно могут перемещаться к помещениям 50 и более человек; вертикальные транспортные коммуникации, включая лифты и лестницы, ведущие к помещениям, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек;

- технические решения по оснащению техническими средствами для обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов и других средств совершения террористических актов в группах входа в здание и в зонах входа на территорию объекта;

- определение алгоритмов пропуска людей и транспортных средств на территорию и в отведенные зоны объекта;

- описание технических средств борьбы с террористическими актами, их назначение и основные технические характеристики.

