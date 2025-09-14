В Шуше начала работу первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 14 сентября 2025 11:44 (UTC +04:00)
Фото: Ассоциация страховщиков Азербайджана

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Сегодня в азербайджанском городе Шуша начала свою работу первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира.

Как сообщили Trend в Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА), мероприятие, которое проходит при стратегической поддержке Центрального банка Азербайджана, организации Ассоциации страховщиков Азербайджана и участии Организации тюркских государств, впервые объединяет страховщиков тюркского мира в широком формате.

Сообщается, что в ассамблее принимают участие представители финансовых регуляторов и страховых ассоциаций из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра.

В ходе ассамблеи будут организованы дискуссии в рамках двух панелей под названием «Подходы к регулированию в страховой отрасли тюркского мира» и «Страховой союз тюркского мира: будущие цели и перспективы».

В ходе мероприятия также планируется подписать совместный документ между страховщиками тюркоязычных государств.

