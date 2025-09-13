В Шамахы состоялось открытие очередного Фестиваля винограда и вина (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 13 сентября в Шамахы стартовал Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает Trend, фестиваль, организованный исполнительной властью Шамахинского района, рестораном Abqora и комплексом "Насими баглары" в селе Мейсери Шамахинского района, продлится два дня.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов и другие лица.

Выступая на открытии, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов отметил, что виноградарство и виноделие имеют очень древнюю историю в Азербайджане и на всем Южном Кавказе. По его словам, подобные фестивали не только сохраняют традиции, но и способствуют развитию виноградарства и виноделия в стране.

Говоря о значении фестиваля, министр выразил благодарность организаторам. Он напомнил, что в прошлом году в Азербайджане было произведено 12 миллионов литров вина: "В этом направлении еще предстоит много работы. Я верю, что эта цифра будет расти с каждым годом, а подобные фестивали сыграют важную роль в популяризации азербайджанского вина".

Глава исполнительной власти Шамахинского района Тахир Мамедов подчеркнул, что если раньше Шамахы был известен исключительно как аграрный регион, то сегодня он активно развивается не только в агротуризме, но и во всех направлениях туризма: "От имени всех жителей выражаю глубокую благодарность нашему Президенту за масштабные строительные работы и развитие, проводимые в нашем районе. Такие фестивали очень важны для достойного представления поэзии, музыки, ковроткачества и древних исторических памятников Шамахы туристам. В ближайшие годы мы будем реализовать новые проекты".

Фестиваль винограда и вина проходит с интересной и увлекательной программой. В первый день он начался со специально подготовленного шоу.

На сцене выступила группа Retro Band с популярными песнями в ретро-стиле. Гостьей фестиваля стала одна из известных исполнительниц азербайджанского джаза, участница международных конкурсов Ульвия Рагимова. Затем на сцену вышла популярная певица Нигяр Джамал. Кубинская певица, танцовщица и хореограф Эдглис Хайле зажгла публику латиноамериканскими ритмами.

Следующим участником музыкальной программы первого дня стал молодой композитор и исполнитель Казым Джан. Также выступили струнный ансамбль The Passion band, солистка Государственного ансамбля "Гая" Хумай Асланова, группа Dihaj под руководством певицы Дианы Гаджиевой.

Свои динамичные выступления представили Gaga band в стиле рок и хип-хоп, диджеи Ирада и Камо, создающие энергичные треки на основе народной музыки, а также популярная певица Диляра Казымова.

Отметим, что цель фестиваля – продвижение местного виноградарства и виноделия, увеличение экспортного потенциала винной продукции, а также широкое информирование общественности об истории и развитии этой отрасли в Азербайджане. Программа нынешнего фестиваля также включает образовательные и развлекательные мероприятия, связанные с виноделием, виноградарством и туристическим потенциалом страны.

Фестиваль проводится на территории винодельческого комплекса ООО “Şirvan şərabları” в селе Мейсери.

Здесь представлены различные винные бренды. Посетители могут продегустировать вина местных и зарубежных производителей, приобрести понравившуюся продукцию по заводской цене, принять участие в мастер-классах и узнать интересные истории винных домов.

Кроме того, на территории фестиваля установлены выставочные павильоны и стенды известных ресторанов, представлены художественные работы на винодельческую тематику.

Студенты представили проект Министерства сельского хозяйства по использованию искусственного интеллекта.

14 сентября музыкальная программа фестиваля также обещает быть яркой и разнообразной. Откроет её молодая певица Севанна, отличающаяся современным поп-звучанием и необычной сценической подачей.

Талантливый саксофонист Теймур Сулейманбейли и солистка проекта Suleymanbeyli Group Назрин подарят публике незабываемые моменты.

Дважды участник Евровидения, победитель конкурса The Voice Türkiye Эльнур Гусейнов, другая представительница Азербайджана на Евровидении и гостья обоих дней фестиваля Нигяр Джамал, популярный певец Самир Пириев, группа Mexican band с мексиканскими и самба-мелодиями, эстрадная певица Нура Сури, Хумай Асланова, Народная артистка Тунзаля Агаева с джазово-народными композициями, а также молодой диджей Камо сделают программу фестиваля еще более динамичной и насыщенной.

Посетители смогут не только ближе познакомиться с виноделием, виноградарством и туристическим потенциалом Азербайджана, но и принять участие в различных играх.

Фестиваль винограда и вина, который проводится уже в четвертый раз, предоставляет виноделам прекрасную возможность установить новые деловые связи и представить свою продукцию широкой аудитории.