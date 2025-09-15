Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в тутовом саду в селе Дашбулаг Ходжалинского района

Политика Материалы 15 сентября 2025 09:56 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работой, проделанной в тутовом саду в селе Дашбулаг Ходжалинского района
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - 15 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев побывал в тутовом саду, разбитом на площади 13 гектаров в селе Дашбулаг Ходжалинского района.

Как сообщает Trend, глава государства был проинформирован о проделанной работе.

Было сообщено, что здесь высажено 130 тысяч саженцев, импортированных из Китайской Народной Республики. В тутовом саду создана система капельного орошения.

Отмечалось, что в 2026 году планируется производство 100 тонн листьев тутовника, а в 2030 году — 500 тонн. Прогнозируется довести производство коконов до 60 тонн в течение 5 лет, начиная со следующего года. В октябре-ноябре текущего года намечается внедрить систему капельного орошения еще на 150 га земли и высадить около 1,5 млн саженцев шелковицы, заложить тутовый сад по кластерной модели, построить вокруг него теплицы, осуществлять процесс выращивания шелковичных червей, производства сырых коконов и переработки продукции. Здесь постоянными рабочими местами обеспечены 25 человек. На сезонных работах будут задействованы 750 человек.

