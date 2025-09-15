Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений с Никарагуа

Политика Материалы 15 сентября 2025 11:42 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение развитию отношений с Никарагуа
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Никарагуа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева сопрезидентам Республики Никарагуа Даниэлю Ортеге Сааведре и Росарио Мурильо по случаю Дня независимости этой страны.

Выразив поздравления от своего имени и от имени народа Азербайджана, глава государства отметил: "Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения связей между нашими странами, укрепления сотрудничества как в двустороннем порядке, так и в рамках международных институтов".

Лента

Лента новостей

Читать все новости