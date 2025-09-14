Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане увеличилась добыча природного газа

Экономика Материалы 14 сентября 2025 08:56 (UTC +04:00)
В Азербайджане увеличилась добыча природного газа

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане было добыто 33,584 миллиарда кубометров природного газа.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, этот показатель на 1,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период добыча товарного газа составила 25,831 миллиарда кубометров, что на 2,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Отметим, что общая стоимость производства в добывающей промышленности за этот период составила 25,7 миллиарда манатов, что на 1,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

