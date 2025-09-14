Иран увеличил добычу на совместном с Катаром газовом месторождении

БАКУ /Trend/ - 11-я фаза газового месторождения Южный Парс, совместного месторождения Ирана и Катара, увеличила свой потенциал добычи на 2 миллиона кубометров газа в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор иранской нефтегазовой компании Парс Турадж Дехгани в ходе брифинга.

По его словам, этот рост был достигнут благодаря вводу в эксплуатацию 9-й скважины.

Дехгани сообщил, что в настоящее время суточная добыча насыщенного газа на 11-й фазе составляет 800 миллионов кубических футов (примерно 22,6 миллиона кубических метров). Однако до этого суточная добыча на месторождении составляла 720 миллионов кубических футов (примерно 20,4 миллиона кубических метров).

Представитель компании отметил, что за последний год на 11-й фазе газового месторождения Южный Парс было добыто в общей сложности 137 миллиардов кубических футов (примерно 3,9 миллиарда кубометров) насыщенного газа.

Дехгани заявил, что ввод в эксплуатацию 9-й скважины на 11-й фазе считается важным шагом на пути к разработке совместного с Катаром газового месторождения и сокращению дефицита энергии в стране.

Следует добавить, что газовое месторождение Южный Парс (Северный Купол в Катаре) является совместным газовым месторождением Ирана и Катара. Сообщается, что запасы этого месторождения составляют 51 триллион кубометров газа, а потенциальная добыча - 36 триллионов кубометров. Доля Ирана в этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.

Иран располагает 24 фазами газового месторождения Южный Парс. Страна добывает газ на этом месторождении с 2011 года. В настоящее время Иран добывает в общей сложности 700 миллионов кубометров газа в сутки с этих фаз. По оценкам, страна потратила на это месторождение 90 миллиардов долларов. Сообщается, что около 33% газа, который может быть добыт на этом газовом месторождении, принадлежит Ирану. Участки на иранской стороне месторождения разрабатывались Ираном, в то время как участки на катарской стороне - в основном иностранными компаниями.

Следует отметить, что французская компания Total и китайская компания CNPCI отказались от работы на 11-й фазе газового месторождения Южный Парс из-за санкций США против Ирана. Эксплуатация этой фазы была полностью поручена иранской компании Petro Pars.