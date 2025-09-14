Обнародованы данные о внешней торговле Азербайджана за январь—июль

БАКУ/Trend/ - В период с января по июль 2025 года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществляли торговые операции со своими партнёрами в 169 странах мира; продукция экспортировалась в 111 стран, а импортировалась - из 162 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Отмечается, что с учётом статистической оценочной стоимости экспортируемой сырой нефти и природного газа, зарегистрированных в таможенных органах, но с незавершённым таможенным оформлением, в январе—июле 2025 года внешний торговый оборот страны составил 28,2 миллиарда долларов США. Из них стоимость экспортируемой продукции составила 14,6 миллиарда долларов (51,7%), а стоимость импортируемых товаров — 13,7 миллиарда долларов (48,3%), в результате чего образовалось положительное сальдо в размере 957,7 миллиона долларов.

"По сравнению с январём—июлем 2024 года внешний торговый оборот вырос на 7,4% в фактических ценах, но в реальном выражении снизился на 5,1%. Импорт в реальном выражении вырос на 1,2%, тогда как экспорт снизился на 9,6%. Экспорт продукции вне нефтегазового сектора за январь—июль 2025 года составил 2,1 миллиарда долларов, что на 11,4% больше по фактическим ценам, но на 11,8% меньше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года," - говорится в сообщении.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, 26,0% внешнеторгового оборота страны приходилось на Италию, 11,7% — на Турцию, 10,6% — на Россию, 8,7% — на Китай, по 3,1% — на Германию и Великобританию, 2,6% — на США, 2,1% — на Чехию, 1,8% — на Казахстан, по 1,6% — на Грузию, Болгарию и Хорватию, по 1,5% — на Грецию, Румынию и Швейцарию, 1,4% — на Португалию, 1,3% — на Австралию, 1,2% — на Иран, по 1,0% — на Украину, Мексику и ЮАР, 0,9% — на Узбекистан, а 13,2% приходилось на другие страны.

"47,3% экспорта приходилось на Италию, 13,2% — на Турцию, 4,7% — на Россию, 3,6% — на Чехию, по 3,0% — на Хорватию и Болгарию, 2,7% — на Грецию, по 2,5% — на Румынию, Португалию, Грузию и Германию, 1,6% — на Швейцарию, 1,4% — на Великобританию, 1,1% — на Ирландию, 0,9% — на Нидерланды, 0,8% — на Украину, 0,7% — на Сербию, по 0,5% — на Таиланд и Индонезию, по 0,4% — на Тунис, ОАЭ, Казахстан, Данию и Китай, и 3,0% — на другие страны.

В экспорте вне нефтегазового сектора основную долю занимали товары, отправленные в Россию (34,3%), Турцию (16,3%), Швейцарию (8,9%), Грузию (8,8%), Украину (5,3%), ОАЭ (3,0%), Казахстан (2,9%), Беларусь (2,2%), США (2,0%), Туркменистан (1,7%), Узбекистан (1,7%), Италию (1,2%) и Китай (1,1%).

В структуре импорта товаров в страну 18,0% приходилось на Китай, 17,2% — на Россию, 10,1% — на Турцию, 5,3% — на США, 4,9% — на Великобританию, 3,8% — на Германию, 3,4% — на Казахстан, 2,7% — на Австралию, 2,5% — на Иран, 2,2% — на Италию, по 2,0% — на Мексику и ЮАР, по 1,7% — на Узбекистан и Бразилию, 1,6% — на Японию, 1,5% — на Корею, 1,4% — на Беларусь, 1,3% — на Швейцарию, 1,2% — на Украину, по 1,1% — на Канаду и Францию, по 1,0% — на Испанию и Индию, а 11,3% — на другие страны," - сообщается в информации.

По данным, в январе—июле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года экспорт следующих важных видов продукции увеличился: свежих фруктов — на 41,8%, свежих овощей — на 14,8%, сахара — на 66,6%, картофеля — на 46,8%, сигарет — на 7,7%, растительных масел — на 26,5%, чая — на 7,9%, минеральных удобрений — на 10,0%, полиэтилена — на 15,6%, необработанного алюминия — на 19,1%, клинкера цемента — на 28,0%, хлопковой пряжи — на 28,2%, труб из черных металлов — на 24,0%. При этом экспорт фруктовых и овощных соков сократился на 8,0%, фруктовых и овощных консервов — на 14,5%, табака — на 49,1%, маргарина и других съедобных смесей — на 33,5%, натуральных вин и сусла — на 38,7%, хлопкового волокна — на 10,9%, полипропилена — на 4,9%, электроэнергии — на 21,6%, прутков из черных металлов — на 17,6%, бентонитовой глины — на 12,4%.

"В сравнении с январём—июлем 2024 года в январе—июле 2025 года импорт следующих продуктов изменился следующим образом: пшеница — выросла на 40,3%, сливочное и другие виды масла — на 3,6%, сырой сахар — снизился на 21,4%, шоколад и шоколадные изделия — на 0,9%, картофель — на 20,2%, свежие овощи — на 34,0%, сигареты — выросли в 4,2 раза, легковые автомобили — на 26,1%, стальной прокат — на 5,1%, бытовые кондиционеры — на 20,0%, резиновые шины — на 10,2%, мебель — на 0,2%, прутки из черных металлов — на 21,2%, полиэтилен — на 10,4%, стиральные машины — на 6,8%, автобусы — в 2,3 раза, бытовые холодильники — на 21,7%.

Импорт растительных масел сократился на 13,8%, свежих фруктов — на 16,7%, мучных кондитерских изделий — на 3,4%, чая — на 6,3%, мяса птицы и его продуктов — на 20,6%, говядины — на 12,9%, лекарственных средств — на 14,9%, труб из черных металлов — на 24,0%, вычислительных машин, блоков и устройств — на 5,5%, грузовых автомобилей — на 0,5%, синтетических моющих средств — на 6,5%, минеральных удобрений — на 0,3%, полипропилена — на 0,5%, уголков из черных металлов — на 3,5%, цемента — на 21,7%", - подчеркивается в информации.