Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Обнародована ​​фактическая погода в Азербайджане по состоянию на 17:00 14 сентября.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части страны сохраняется дождливая и ветреная погода. В Шахдаге идёт снег.

В настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове, в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгеле, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Мингячевире, Евлахе, Шамкире, Гёйчае, Зардабе, Бейлагане, Кюрдамире, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре периодически идут ливневые дожди.

В ряде районов дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра в Нефтчале достигает 20 м/с, в Баку и на Апшеронском полуострове - 19 м/с, в Джульфе - 18 м/с.