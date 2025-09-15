Иран увеличил импорт продукции из России

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) импорт продукции Ираном из России увеличился на 2% в стоимостном выражении и на 6,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистике, за 5 месяцев Иран импортировал около 1,06 млн тонн продукции из России на сумму 561 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт продукции Ираном из России составил 993 тыс. тонн на сумму 550 млн долларов США.

Иран импортировал из России в основном нефтехимическую продукцию, сельскохозяйственную продукцию, стеклянную тару, промышленные товары.

За 5 месяцев ненефтяной товарооборот Ирана с Россией составил 2,43 млн тонн на сумму 1,07 млрд долларов США. Товарооборот увеличился на 10,6% в стоимостном и 16,4% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует добавить, что, согласно статистике Таможенного управления Ирана, за первые четыре месяца текущего года в Иран было импортировано 12,2 млн тонн продукции на сумму 17,6 млрд долларов США. Импорт продукции сократился на 14,2% в стоимостном выражении и на 3,23% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Иран уделяет особое внимание импорту товаров первой необходимости, необходимых стране, и вводит определённые ограничения на импорт аналогичной продукции, производимой в стране.