Президент Ильхам Алиев посетил село Бадара Ходжалинского района (ФОТО)

Политика Материалы 15 сентября 2025 10:53 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября посетил село Бадара Ходжалинского района.

Как сообщает в понедельник Trend, Бадара – одно из сел, перешедших под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами страны в сентябре 2023 года.

Отметим, что с тех пор в селе реализован ряд социально ориентированных проектов. Так, восстановлены существующие линии электропередачи и газоснабжения, установлен трансформатор, проведены работы по установке счетчиков, проложена новая газовая линия. Также установлены столбы для линий связи, продолжается прокладка кабеля. В Бадаре созданы парк и площадь флага, заасфальтированы дороги.

В селе имеется 313 частных дома, из которых 55 непригодны для проживания, а 258 – частично пригодны. Уже восстановлены 15 частных домов. До конца текущего года планируется восстановить 115 домов, а в следующем году – 128 домов. В село уже переехали 14 семей (55 человек).

Глава государства побывал в доме переехавшего в село Барата Новрузова, побеседовал с членами семьи.

